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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 792 milyar lira oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 18:58
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 792 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 PDPD/DD
Koç Holding38.190.624.6331,18
Garanti Bankası32.634.000.0000,70
Tüpraş31.302.400.0004,21
Aselsan30.118.800.0003,21
Ereğli Demir Çelik27.300.000.0000,90
Turkcell26.950.000.0001,82
Akbank26.600.000.0000,62
Bim Mağazalar25.654.200.0008,10
Türk Hava Yolları22.618.200.0000,62
Enka İnşaat22.450.000.0000,62
İş Bankası (C)18.359.877.6000,39
Ford Otosan18.089.410.5005,29
İskenderun Demir Çelik17.603.000.0001,06
Sabancı Holding15.017.372.9320,52
Yapı ve Kredi Bank.13.853.164.1060,34
Türk Telekom13.300.000.0002,41
Anadolu Efes12.742.105.2600,92
Şişe Cam12.015.000.0000,91
Arçelik10.480.544.4601,17
Vakıflar Bankası9.475.000.0000,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:58
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