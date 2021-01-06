Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 937 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.558.166.816
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|51.625.000.000
|1,28
|Ford Otosan
|49.337.946.000
|10,34
|Bim Mağazalar
|46.177.560.000
|8,59
|Enka İnşaat
|45.472.000.000
|0,92
|ASELSAN
|42.932.400.000
|2,66
|Garanti Bankası
|42.672.000.000
|0,71
|Akbank
|37.284.000.000
|0,63
|Turkcell
|37.092.000.000
|1,83
|İş Bankası (C)
|31.049.793.000
|0,48
|Türk Telekom
|30.730.000.000
|2,87
|İskenderun Demir Çelik
|29.232.000.000
|1,34
|Tüpraş
|28.122.076.160
|2,91
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.932.447.442
|0,56
|Sabancı Holding
|23.444.241.167
|0,64
|Gübre Fabrikaları
|22.645.200.000
|39,88
|Şişe Cam
|22.361.462.610
|1,02
|Arçelik
|20.771.885.022
|1,64
|Vakıflar Bankası
|18.668.875.502
|0,42
|Türk Hava Yolları
|17.567.400.000
|0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)