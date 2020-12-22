Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 851 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.906.473.624
|1,14
|Ereğli Demir Çelik
|49.700.000.000
|1,24
|Ford Otosan
|44.074.296.000
|9,23
|Bim Mağazalar
|43.718.400.000
|8,13
|Garanti Bankası
|42.168.000.000
|0,70
|ASELSAN
|40.857.600.000
|2,53
|Enka İnşaat
|40.768.000.000
|0,83
|Turkcell
|34.540.000.000
|1,70
|Akbank
|33.592.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|30.194.798.700
|0,47
|İskenderun Demir Çelik
|29.203.000.000
|1,33
|Türk Telekom
|29.155.000.000
|2,72
|Tüpraş
|26.068.638.720
|2,70
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.763.506.416
|0,55
|Şişe Cam
|21.840.716.220
|1,00
|Sabancı Holding
|21.465.049.354
|0,59
|Arçelik
|20.231.302.458
|1,59
|Vakıflar Bankası
|18.083.032.129
|0,41
|Gübre Fabrikaları
|17.251.100.000
|30,38
|Türk Hava Yolları
|17.139.600.000
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)