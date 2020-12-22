  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:32:33 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 854 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding49.703.601.7801,14
Ereğli Demir Çelik48.685.000.0001,21
Bim Mağazalar43.991.640.0008,18
Ford Otosan43.898.841.0009,20
Garanti Bankası41.748.000.0000,69
Aselsan41.222.400.0002,55
Enka İnşaat40.768.000.0000,83
Turkcell34.672.000.0001,71
Akbank33.540.000.0000,57
İş Bankası (C)30.059.799.6000,46
Türk Telekom29.155.000.0002,72
İskenderun Demir Çelik28.884.000.0001,32
Tüpraş26.294.016.0002,72
Yapı ve Kredi Bankası25.847.976.9290,55
Şişe Cam21.779.451.9391,00
Sabancı Holding21.322.221.0790,59
Arçelik20.298.875.2781,60
Vakıflar Bankası18.004.919.6790,41
Türk Hava Yolları17.401.800.0000,40
Gübre Fabrikaları16.279.160.00028,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbretlik ifşa! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdiler
Yerel

İbretlik ifşa! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdiler

İstanbul Halkalı’da aldatıldığını düşünen adam, karısı ile gayrimeşru ilişki yaşadığını iddia ettiği adama ibretlik bir ceza verdi. İddiaya ..
Yunan spikerden bomba Türkiye itirafı: Tehlikeli bir hal aldı
Teknoloji

Yunan spikerden bomba Türkiye itirafı: Tehlikeli bir hal aldı

Türk savunma sanayii hakkında değerlendirmelerde bulunan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türklerin yapay zekalı İHA'ları çok tehlikeli bir..
Kuruluş Osman bu kez üzdü! Bir efsane sona eriyor
Medya

Kuruluş Osman bu kez üzdü! Bir efsane sona eriyor

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanacak gelişmeler herkesi üzecek. Kuruluş Osman 39. bölüm 2. fragmanı bugün ATV ekranla..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay