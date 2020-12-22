Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 854 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.703.601.780
|1,14
|Ereğli Demir Çelik
|48.685.000.000
|1,21
|Bim Mağazalar
|43.991.640.000
|8,18
|Ford Otosan
|43.898.841.000
|9,20
|Garanti Bankası
|41.748.000.000
|0,69
|Aselsan
|41.222.400.000
|2,55
|Enka İnşaat
|40.768.000.000
|0,83
|Turkcell
|34.672.000.000
|1,71
|Akbank
|33.540.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|30.059.799.600
|0,46
|Türk Telekom
|29.155.000.000
|2,72
|İskenderun Demir Çelik
|28.884.000.000
|1,32
|Tüpraş
|26.294.016.000
|2,72
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.847.976.929
|0,55
|Şişe Cam
|21.779.451.939
|1,00
|Sabancı Holding
|21.322.221.079
|0,59
|Arçelik
|20.298.875.278
|1,60
|Vakıflar Bankası
|18.004.919.679
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.401.800.000
|0,40
|Gübre Fabrikaları
|16.279.160.000
|28,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)