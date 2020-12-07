Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 818 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.660.524.120
|1,07
|Ford Otosan
|44.565.570.000
|9,34
|Bim Mağazalar
|42.807.600.000
|7,96
|Ereğli Demir Çelik
|41.300.000.000
|1,03
|ASELSAN
|40.333.200.000
|2,50
|Enka İnşaat
|40.040.000.000
|0,81
|Garanti Bankası
|38.010.000.000
|0,63
|Turkcell
|34.056.000.000
|1,68
|Akbank
|31.668.000.000
|0,54
|İş Bankası (C)
|29.294.804.700
|0,45
|Türk Telekom
|27.020.000.000
|2,52
|İskenderun Demir Çelik
|25.172.000.000
|1,15
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.496.448.724
|0,52
|Tüpraş
|23.727.219.200
|2,46
|Şişe Cam
|21.258.705.550
|0,97
|Sabancı Holding
|20.567.271.624
|0,57
|Arçelik
|19.001.477.125
|1,50
|Vakıflar Bankası
|17.848.694.779
|0,40
|Türk Hava Yolları
|16.946.400.000
|0,39
|Gübre Fabrikaları
|16.816.900.000
|29,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)