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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-12-01 18:47:41 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 890 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.483.011.2561,07
Bim Mağazalar42.716.520.0007,95
ASELSAN41.017.200.0002,54
Ford Otosan40.319.559.0008,45
Enka İnşaat39.872.000.0000,81
Ereğli Demir Çelik39.550.000.0000,98
Garanti Bankası38.766.000.0000,64
Turkcell33.638.000.0001,66
Akbank32.812.000.0000,56
İş Bankası (C)30.554.796.3000,47
Türk Telekom27.195.000.0002,54
Yapı ve Kredi Bankası25.256.683.3390,54
İskenderun Demir Çelik24.737.000.0001,13
Tüpraş23.314.027.5202,41
Şişe Cam21.197.441.2690,97
Sabancı Holding20.791.716.0570,57
Arçelik19.014.991.6891,50
Vakıflar Bankası18.356.425.7030,42
Türk Hava Yolları17.250.000.0000,39
Gübre Fabrikaları17.167.600.00030,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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