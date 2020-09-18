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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-09-18 18:51:15 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 561 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 42.595.080.000 8,44
Enka İnşaat 40.320.000.000 0,92
Aselsan 37.779.600.000 2,52
Koç Holding 37.176.265.413 0,91
Ereğli Demir Çelik 32.270.000.000 0,91
Turkcell 31.900.000.000 1,63
Ford Otosan 31.546.809.000 7,60
Garanti Bankası 27.972.000.000 0,48
Akbank 25.324.000.000 0,44
Türk Telekom 24.010.000.000 2,24
İş Bankası (C) 22.364.850.900 0,35
İskenderun Demir Çelik 21.112.000.000 1,09
Tüpraş 20.183.787.520 1,99
Yapı ve Kredi Bank. 17.147.514.107 0,39
Arçelik 16.203.962.356 1,51
Sabancı Holding 15.853.938.544 0,46
Vakıflar Bankası 15.544.377.510 0,36
Türk Hava Yolları 14.697.000.000 0,36
Şişe Cam 14.377.500.000 0,94
Sasa Polyester 14.027.000.000 5,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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