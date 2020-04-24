Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 173 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.176.265.413
|1,02
|Garanti Bankası
|34.104.000.000
|0,63
|Bim Mağazalar
|34.003.200.000
|8,02
|Enka İnşaat
|31.500.000.000
|0,81
|Aselsan
|30.415.200.000
|2,25
|Turkcell
|29.942.000.000
|1,66
|Akbank
|29.848.000.000
|0,55
|Ereğli Demir Çelik
|27.860.000.000
|0,92
|Türk Telekom
|24.780.000.000
|2,62
|İş Bankası (C)
|21.779.854.800
|0,37
|Tüpraş
|21.435.883.520
|1,65
|Ford Otosan
|20.598.417.000
|4,42
|İskenderun Demir Çelik
|20.010.000.000
|1,24
|Yapı ve Kredi Bank.
|16.978.573.081
|0,41
|Sabancı Holding
|15.935.554.701
|0,48
|Türk Hava Yolları
|14.172.600.000
|0,35
|Şişe Cam
|11.655.000.000
|0,80
|Vakıflar Bankası
|11.125.000.000
|0,34
|Koza Altın
|10.919.000.000
|1,90
|Anadolu Efes
|10.687.499.997
|0,82