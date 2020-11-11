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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:55:45 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 719 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.899.754.705 1,05
ASELSAN 42.362.400.000 2,62
Bim Mağazalar 41.896.800.000 7,79
Enka İnşaat 41.272.000.000 0,84
Ereğli Demir Çelik 40.600.000.000 1,01
Ford Otosan 39.372.102.000 8,25
Garanti Bankası 35.700.000.000 0,59
Turkcell 34.848.000.000 1,72
Akbank 32.344.000.000 0,55
İş Bankası (C) 30.554.796.300 0,47
Türk Telekom 26.670.000.000 2,49
İskenderun Demir Çelik 23.954.000.000 1,09
Yapı ve Kredi Bankası 23.651.743.595 0,51
Tüpraş 21.849.075.200 2,26
Şişe Cam 20.952.384.144 0,96
Sabancı Holding 20.465.251.428 0,56
Arçelik 18.731.185.843 1,48
Vakıflar Bankası 18.668.875.502 0,42
Türk Hava Yolları 16.256.400.000 0,37
Sasa Polyester 14.400.500.000 5,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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