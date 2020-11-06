Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 641 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|42.560.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|42.504.000.000
|8,42
|Ford Otosan
|41.407.380.000
|8,67
|ASELSAN
|39.808.800.000
|2,47
|Koç Holding
|39.357.137.736
|0,90
|Ereğli Demir Çelik
|37.065.000.000
|0,92
|Turkcell
|35.464.000.000
|1,82
|Garanti Bankası
|29.316.000.000
|0,49
|Akbank
|26.104.000.000
|0,44
|İş Bankası (C)
|24.479.836.800
|0,38
|Türk Telekom
|23.765.000.000
|2,22
|İskenderun Demir Çelik
|22.852.000.000
|1,04
|Şişe Cam
|20.217.212.771
|0,93
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.681.629.492
|0,42
|Tüpraş
|19.369.925.120
|2,00
|Arçelik
|19.217.710.150
|1,51
|Sabancı Holding
|18.220.807.104
|0,50
|Vakıflar Bankası
|15.622.489.960
|0,36
|Tofaş Oto Fabrikası
|14.100.000.000
|3,97
|Sasa Polyester
|13.512.400.000
|5,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)