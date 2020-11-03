Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 588 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.350.320.000
|8,19
|Enka İnşaat
|40.320.000.000
|0,92
|ASELSAN
|39.763.200.000
|2,46
|Ford Otosan
|39.161.556.000
|8,20
|Koç Holding
|36.821.239.686
|0,90
|Ereğli Demir Çelik
|34.650.000.000
|0,86
|Turkcell
|33.330.000.000
|1,71
|Garanti Bankası
|28.056.000.000
|0,46
|Akbank
|25.220.000.000
|0,43
|İş Bankası (C)
|23.579.842.800
|0,37
|Türk Telekom
|23.170.000.000
|2,16
|İskenderun Demir Çelik
|21.924.000.000
|1,00
|Şişe Cam
|19.757.730.662
|0,91
|Tüpraş
|19.232.194.560
|1,90
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.836.924.363
|0,40
|Arçelik
|18.055.457.638
|1,42
|Sabancı Holding
|17.241.413.217
|0,50
|Vakıflar Bankası
|15.192.871.486
|0,35
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.540.000.000
|3,81
|Türk Hava Yolları
|13.013.400.000
|0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)