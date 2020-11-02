Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 589 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|40.803.840.000
|8,08
|Enka İnşaat
|40.320.000.000
|0,92
|ASELSAN
|40.196.400.000
|2,49
|Ford Otosan
|39.301.920.000
|8,23
|Koç Holding
|36.440.854.979
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|34.650.000.000
|0,86
|Turkcell
|33.132.000.000
|1,70
|Garanti Bankası
|27.762.000.000
|0,46
|Akbank
|25.064.000.000
|0,43
|İş Bankası (C)
|23.219.845.200
|0,37
|Türk Telekom
|23.100.000.000
|2,16
|İskenderun Demir Çelik
|22.069.000.000
|1,01
|Şişe Cam
|19.482.041.397
|0,89
|Tüpraş
|18.869.086.720
|1,86
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,40
|Arçelik
|17.771.651.792
|1,40
|Sabancı Holding
|17.241.413.217
|0,50
|Vakıflar Bankası
|14.958.534.137
|0,34
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.420.000.000
|3,78
|Türk Hava Yolları
|12.985.800.000
|0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)