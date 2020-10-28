Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 612 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.593.200.000
|8,24
|Enka İnşaat
|40.432.000.000
|0,92
|ASELSAN
|39.672.000.000
|2,46
|Koç Holding
|36.263.342.115
|0,89
|Ford Otosan
|35.371.728.000
|7,41
|Turkcell
|32.868.000.000
|1,68
|Ereğli Demir Çelik
|32.515.000.000
|0,81
|Garanti Bankası
|28.476.000.000
|0,47
|Akbank
|25.428.000.000
|0,43
|İş Bankası (C)
|23.444.843.700
|0,37
|Türk Telekom
|22.995.000.000
|2,15
|İskenderun Demir Çelik
|21.489.000.000
|0,98
|Şişe Cam
|19.328.880.694
|0,89
|Tüpraş
|19.031.859.200
|1,88
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,39
|Arçelik
|17.393.243.997
|1,37
|Sabancı Holding
|16.527.271.841
|0,48
|Vakıflar Bankası
|15.114.759.036
|0,35
|Sasa Polyester
|13.321.500.000
|4,80
|Tofaş Oto Fabrikası
|12.750.000.000
|3,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)