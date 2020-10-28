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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:39:36 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 612 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.593.200.000 8,24
Enka İnşaat 40.432.000.000 0,92
ASELSAN 39.672.000.000 2,46
Koç Holding 36.263.342.115 0,89
Ford Otosan 35.371.728.000 7,41
Turkcell 32.868.000.000 1,68
Ereğli Demir Çelik 32.515.000.000 0,81
Garanti Bankası 28.476.000.000 0,47
Akbank 25.428.000.000 0,43
İş Bankası (C) 23.444.843.700 0,37
Türk Telekom 22.995.000.000 2,15
İskenderun Demir Çelik 21.489.000.000 0,98
Şişe Cam 19.328.880.694 0,89
Tüpraş 19.031.859.200 1,88
Yapı ve Kredi Bankası 18.076.689.748 0,39
Arçelik 17.393.243.997 1,37
Sabancı Holding 16.527.271.841 0,48
Vakıflar Bankası 15.114.759.036 0,35
Sasa Polyester 13.321.500.000 4,80
Tofaş Oto Fabrikası 12.750.000.000 3,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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