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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:31:45 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 546 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.593.200.000 8,24
Enka İnşaat 38.136.000.000 0,87
ASELSAN 37.186.800.000 2,48
Koç Holding 36.085.829.252 0,89
Turkcell 33.594.000.000 1,72
Ereğli Demir Çelik 32.025.000.000 0,90
Ford Otosan 30.388.806.000 7,32
Garanti Bankası 27.678.000.000 0,48
Akbank 24.908.000.000 0,43
Türk Telekom 23.660.000.000 2,21
İş Bankası (C) 22.544.849.700 0,36
İskenderun Demir Çelik 20.503.000.000 1,06
Tüpraş 19.845.721.600 1,96
Yapı ve Kredi Bankası 17.147.514.107 0,39
Vakıflar Bankası 15.622.489.960 0,36
Arçelik 15.541.748.715 1,45
Şişe Cam 15.322.500.000 1,00
Sabancı Holding 15.241.817.365 0,44
Türk Hava Yolları 14.310.600.000 0,35
Sasa Polyester 13.719.900.000 4,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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