Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 554 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.443.280.000
|8,41
|Aselsan
|38.053.200.000
|2,54
|Enka İnşaat
|37.800.000.000
|0,86
|Koç Holding
|37.480.573.179
|0,92
|Ereğli Demir Çelik
|32.305.000.000
|0,91
|Turkcell
|31.768.000.000
|1,63
|Ford Otosan
|31.564.354.500
|7,61
|Garanti Bankası
|28.140.000.000
|0,48
|Akbank
|25.428.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.150.000.000
|2,25
|İş Bankası (C)
|22.589.849.400
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.909.000.000
|1,08
|Tüpraş
|20.271.434.240
|2,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.147.514.107
|0,39
|Arçelik
|16.095.845.843
|1,50
|Sabancı Holding
|15.915.150.662
|0,46
|Vakıflar Bankası
|15.817.771.084
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.724.600.000
|0,36
|Şişe Cam
|14.400.000.000
|0,94
|Sasa Polyester
|14.076.800.000
|5,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)