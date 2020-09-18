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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-09-18 13:56:17 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 554 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD
Bim Mağazalar 42.443.280.000 8,41
Aselsan 38.053.200.000 2,54
Enka İnşaat 37.800.000.000 0,86
Koç Holding 37.480.573.179 0,92
Ereğli Demir Çelik 32.305.000.000 0,91
Turkcell 31.768.000.000 1,63
Ford Otosan 31.564.354.500 7,61
Garanti Bankası 28.140.000.000 0,48
Akbank 25.428.000.000 0,44
Türk Telekom 24.150.000.000 2,25
İş Bankası (C) 22.589.849.400 0,36
İskenderun Demir Çelik 20.909.000.000 1,08
Tüpraş 20.271.434.240 2,00
Yapı ve Kredi Bank. 17.147.514.107 0,39
Arçelik 16.095.845.843 1,50
Sabancı Holding 15.915.150.662 0,46
Vakıflar Bankası 15.817.771.084 0,36
Türk Hava Yolları 14.724.600.000 0,36
Şişe Cam 14.400.000.000 0,94
Sasa Polyester 14.076.800.000 5,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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