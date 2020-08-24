Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 482 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.230.760.000
|8,36
|Koç Holding
|40.625.086.761
|1,00
|ASELSAN
|39.193.200.000
|2,61
|Enka İnşaat
|37.072.000.000
|0,85
|Turkcell
|32.472.000.000
|1,66
|Ereğli Demir Çelik
|31.360.000.000
|0,88
|Ford Otosan
|31.160.808.000
|7,51
|Garanti Bankası
|29.232.000.000
|0,50
|Akbank
|26.000.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.395.000.000
|2,28
|İş Bankası (C)
|22.364.850.900
|0,35
|Tüpraş
|21.110.338.560
|2,08
|İskenderun Demir Çelik
|20.126.000.000
|1,04
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,41
|Sabancı Holding
|16.935.352.627
|0,49
|Vakıflar Bankası
|16.364.558.233
|0,37
|Türk Hava Yolları
|15.290.400.000
|0,37
|Arçelik
|15.095.768.100
|1,41
|Şişe Cam
|13.770.000.000
|0,90
|Halkbank
|12.814.160.839
|0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)