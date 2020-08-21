  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:54:44 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 476 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.289.600.000 8,18
Koç Holding 39.813.599.385 0,98
ASELSAN 39.558.000.000 2,64
Enka İnşaat 37.072.000.000 0,85
Turkcell 33.000.000.000 1,69
Ford Otosan 31.406.445.000 7,57
Ereğli Demir Çelik 31.290.000.000 0,88
Garanti Bankası 29.736.000.000 0,51
Akbank 26.364.000.000 0,46
Türk Telekom 24.885.000.000 2,32
İş Bankası (C) 22.589.849.400 0,36
Tüpraş 20.759.751.680 2,05
İskenderun Demir Çelik 20.097.000.000 1,04
Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,41
Sabancı Holding 16.772.120.313 0,48
Vakıflar Bankası 16.637.951.807 0,38
Türk Hava Yolları 15.331.800.000 0,38
Arçelik 15.244.428.305 1,42
Şişe Cam 13.950.000.000 0,91
Halkbank 12.987.325.175 0,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz kaç milyar dolar ediyor? Abdullah Ağar açıkladı
Gündem

Bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz kaç milyar dolar ediyor? Abdullah Ağar açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük müjdeyi açıklamasının ardından dikkat çeken ifadeler kul..
Lübnan'daki patlama bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek mi?
Gündem

Lübnan'daki patlama bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek mi?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye Enerji Stratejileri ve Araştırmaları Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Lübnan'daki patlamanın ile..
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım
Gündem

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi desteklemesi gereken emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini belirtip, haydutlar..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı