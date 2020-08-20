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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:43:11 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 497 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.684.280.000 8,26
ASELSAN 40.310.400.000 2,69
Koç Holding 39.230.342.834 0,96
Enka İnşaat 37.072.000.000 0,85
Turkcell 33.836.000.000 1,73
Ford Otosan 32.318.811.000 7,79
Ereğli Demir Çelik 31.500.000.000 0,88
Garanti Bankası 29.988.000.000 0,52
Akbank 26.416.000.000 0,46
Türk Telekom 24.990.000.000 2,33
Tüpraş 23.038.566.400 2,27
İş Bankası (C) 22.679.848.800 0,36
İskenderun Demir Çelik 20.300.000.000 1,05
Yapı ve Kredi Bankası 18.245.630.773 0,41
Vakıflar Bankası 16.833.232.932 0,39
Sabancı Holding 16.547.675.880 0,48
Arçelik 15.460.661.330 1,44
Türk Hava Yolları 15.456.000.000 0,38
Şişe Cam 14.040.000.000 0,92
Halkbank 12.863.636.364 0,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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