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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:37:56 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 502 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.896.800.000 8,30
ASELSAN 40.242.000.000 2,68
Koç Holding 39.128.906.912 0,96
Enka İnşaat 37.688.000.000 0,86
Turkcell 33.110.000.000 1,70
Ford Otosan 32.125.810.500 7,74
Ereğli Demir Çelik 30.485.000.000 0,86
Garanti Bankası 30.282.000.000 0,52
Akbank 26.520.000.000 0,46
Türk Telekom 24.780.000.000 2,31
İş Bankası (C) 22.724.848.500 0,36
Tüpraş 21.886.638.080 2,16
İskenderun Demir Çelik 20.010.000.000 1,04
Yapı ve Kredi Bankası 18.076.689.748 0,41
Vakıflar Bankası 16.716.064.257 0,38
Sabancı Holding 16.547.675.880 0,48
Türk Hava Yolları 15.387.000.000 0,38
Arçelik 15.217.399.177 1,42
Şişe Cam 13.927.500.000 0,91
Halkbank 12.888.374.126 0,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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