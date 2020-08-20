Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 502 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|8,30
|ASELSAN
|40.242.000.000
|2,68
|Koç Holding
|39.128.906.912
|0,96
|Enka İnşaat
|37.688.000.000
|0,86
|Turkcell
|33.110.000.000
|1,70
|Ford Otosan
|32.125.810.500
|7,74
|Ereğli Demir Çelik
|30.485.000.000
|0,86
|Garanti Bankası
|30.282.000.000
|0,52
|Akbank
|26.520.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|24.780.000.000
|2,31
|İş Bankası (C)
|22.724.848.500
|0,36
|Tüpraş
|21.886.638.080
|2,16
|İskenderun Demir Çelik
|20.010.000.000
|1,04
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,41
|Vakıflar Bankası
|16.716.064.257
|0,38
|Sabancı Holding
|16.547.675.880
|0,48
|Türk Hava Yolları
|15.387.000.000
|0,38
|Arçelik
|15.217.399.177
|1,42
|Şişe Cam
|13.927.500.000
|0,91
|Halkbank
|12.888.374.126
|0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)