Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 469 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|40.675.200.000
|2,82
|Bim Mağazalar
|40.591.320.000
|8,68
|Koç Holding
|37.556.650.121
|0,92
|Enka İnşaat
|36.008.000.000
|0,82
|Turkcell
|32.538.000.000
|1,67
|Ford Otosan
|30.634.443.000
|7,38
|Ereğli Demir Çelik
|29.890.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|29.232.000.000
|0,50
|Akbank
|25.948.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|23.660.000.000
|2,21
|İş Bankası (C)
|21.869.854.200
|0,35
|Tüpraş
|20.208.829.440
|1,99
|İskenderun Demir Çelik
|19.604.000.000
|1,01
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.738.807.696
|0,40
|Vakıflar Bankası
|16.208.333.333
|0,37
|Sabancı Holding
|16.200.807.212
|0,47
|Türk Hava Yolları
|15.207.600.000
|0,37
|Arçelik
|14.568.700.100
|1,36
|Şişe Cam
|13.365.000.000
|0,87
|Koza Altın
|12.527.875.000
|1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)