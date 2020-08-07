Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 356 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|38.281.200.000
|2,65
|Koç Holding
|38.038.470.750
|0,95
|Bim Mağazalar
|38.010.720.000
|8,12
|Enka İnşaat
|35.784.000.000
|0,90
|Turkcell
|32.780.000.000
|1,76
|Ereğli Demir Çelik
|28.630.000.000
|0,80
|Garanti Bankası
|27.636.000.000
|0,48
|Ford Otosan
|27.020.070.000
|6,51
|Akbank
|24.752.000.000
|0,43
|Türk Telekom
|24.360.000.000
|2,45
|İş Bankası (C)
|21.284.858.100
|0,36
|Tüpraş
|19.507.655.680
|1,84
|İskenderun Demir Çelik
|19.343.000.000
|1,00
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.316.455.132
|0,39
|Sabancı Holding
|15.935.554.701
|0,49
|Vakıflar Bankası
|15.856.827.309
|0,47
|Türk Hava Yolları
|14.835.000.000
|0,36
|Arçelik
|14.676.816.613
|1,37
|Şişe Cam
|13.567.500.000
|0,89
|Koza Altın
|13.115.000.000
|1,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)