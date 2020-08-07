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Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:55:59 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 299 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 37.403.520.000 7,99
Koç Holding 36.821.239.686 0,92
Enka İnşaat 33.152.000.000 0,83
ASELSAN 32.923.200.000 2,28
Turkcell 31.130.000.000 1,67
Ereğli Demir Çelik 27.580.000.000 0,77
Garanti Bankası 26.418.000.000 0,45
Ford Otosan 25.247.974.500 6,08
Akbank 23.764.000.000 0,41
Türk Telekom 22.890.000.000 2,30
İş Bankası (C) 20.159.865.600 0,34
Tüpraş 18.505.978.880 1,74
İskenderun Demir Çelik 18.299.000.000 0,95
Yapı ve Kredi Bankası 16.640.691.029 0,38
Sabancı Holding 15.568.281.994 0,47
Vakıflar Bankası 15.036.646.586 0,45
Türk Hava Yolları 13.648.200.000 0,33
Arçelik 13.041.554.357 1,22
Şişe Cam 12.982.500.000 0,85
Koza Altın 12.139.000.000 1,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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