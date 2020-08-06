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Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:42:21 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 353 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 37.950.000.000 8,11
Koç Holding 37.531.291.140 0,94
Enka İnşaat 35.280.000.000 0,88
ASELSAN 34.815.600.000 2,41
Turkcell 32.098.000.000 1,72
Ereğli Demir Çelik 27.930.000.000 0,83
Garanti Bankası 27.174.000.000 0,47
Ford Otosan 26.441.068.500 6,37
Akbank 24.440.000.000 0,42
Türk Telekom 24.045.000.000 2,42
İş Bankası (C) 20.744.861.700 0,35
Tüpraş 19.081.943.040 1,80
İskenderun Demir Çelik 18.618.000.000 1,04
Yapı ve Kredi Bankası 17.400.925.645 0,39
Vakıflar Bankası 16.052.108.434 0,48
Sabancı Holding 15.996.766.819 0,49
Türk Hava Yolları 14.103.600.000 0,34
Arçelik 13.717.282.562 1,28
Koza Altın 13.145.500.000 2,14
Şişe Cam 12.937.500.000 0,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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