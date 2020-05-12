Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 162 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.860.957.887
|1,04
|Garanti Bankası
|32.676.000.000
|0,60
|Bim Mağazalar
|31.544.040.000
|7,44
|Enka İnşaat
|31.300.000.000
|0,80
|ASELSAN
|31.008.000.000
|2,30
|Turkcell
|29.744.000.000
|1,59
|Akbank
|29.016.000.000
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|27.720.000.000
|0,83
|Türk Telekom
|25.095.000.000
|2,66
|İş Bankası (C)
|21.959.853.600
|0,38
|Tüpraş
|21.273.111.040
|1,64
|İskenderun Demir Çelik
|20.097.000.000
|1,12
|Ford Otosan
|19.721.142.000
|4,91
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.330.101.286
|0,44
|Sabancı Holding
|16.772.120.313
|0,50
|Türk Hava Yolları
|14.600.400.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.550.000.000
|0,35
|Koza Altın
|11.033.375.000
|1,92
|Şişe Cam
|10.935.000.000
|0,76
|Arçelik
|10.284.583.280
|1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)