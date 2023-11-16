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Ekonomi Borsa seviye testinden geçiyor
Ekonomi

Borsa seviye testinden geçiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-16 13:06:53 - 2023-11-16 13:06:53
Borsa seviye testinden geçiyor

Endekste 7400’den 8000’e kadar 100’er puanlık aralıkları ise teknik açıdan önemli seviyeler olarak izleniyor.

Önceki gün açıklanan ABD TÜFE rakamının piyasa beklentisine kıyasla çok daha iyimser bir tablo çizmesi risk iştahının küresel ölçekte artmasına sağlamıştı. Oluşan pozitif hava etkisini genel hatlarıyla korusa da iyimserliğin TL varlıklara yansıması sınırlı kaldı.

Global borsaların gerisinde

Bu noktada Borsa İstanbul’da kritik teknik seviyelere yaklaşıldıkça zorlanılması dikkat çekiyor. Endeksin ayın başından bu yana sergilediği performansa baktığımızda ise artı bölgede olunsa da global borsaların gerisinde kalındığını görüyoruz.

Takipteki veriler

Ünlü Co değerlendirmesine göre; Yurt dışında ABD sanayi üretimi, işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi gibi makroekonomik göstergelerin öne çıktığı günde içeride ise son dönemde attığı adımlar ve verdiği mesajlar yakından takip edilen TCMB yılın ikinci ve son finansal istikrar raporunu yayımlayacak. Raporda Merkez Bankası’nın genel görünümü nasıl değerlendirdiği dikkatle izlenecek.

TL'nin görünümü

TL’de zayıflık devam ederken USD/TL tarihi zirvesini yukarı taşımaya devam ediyor. Ayın başından bu yana bakıldığında kurdaki yükseliş %1,3 civarına ulaşmış durumda. TL bu görünümü ile söz konusu zaman diliminde dolar karşısında en zayıf performans sergileyen gelişmekte olan ülke para birimi olarak öne çıkıyor.

Borsa görünümü

ABD enflasyon rakamları sonrasında küresel piyasalarda oluşan iyimserliğe paralel olarak güne yukarı yönlü bir eğilimle başlayan BIST-100 açılışın hemen ardından 7740 puan sınırına kadar yükseldi.  Endekste 7400’den 8000’e kadar 100’er puanlık aralıkları ise teknik açıdan önemli seviyeler olarak izleniyor.
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