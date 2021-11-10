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Ekonomi Borsa rekor tazeledi
Ekonomi

Borsa rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazancıyla kapatarak kapanış rekorunu 1.624,09 puana taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 18:54:00 -
Borsa rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.624,09 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,27 ve holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,75 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,62 ile metal, ana sanayi oldu.

Gün boyunca dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.624,09 puana taşıdı.

Analistler, Çin'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yüzde 13,5 ile son 26 yılın, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ise yüzde 1,5 ile 13 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının, ABD'de de TÜFE'nin ekimde yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını göstermesinin etkisiyle küresel pay piyasalarında risk iştahının azalmasına karşın Borsa İstanbul'da ise pozitif ayrışmanın dikkati çektiğini söyledi.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.640 seviyesinin direnç, 1.570 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2021 sene sonunda cari işlemler hesabının 17 milyar 950 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

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