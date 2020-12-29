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Ekonomi Borsa rekor seviyeyi gördü
Ekonomi

Borsa rekor seviyeyi gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:19:59 -
Borsa rekor seviyeyi gördü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 1.444,49 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.448,49 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,20 puan artışla 1.444,49 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,53 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,76 ile spor oldu.

Döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 1.448,49 puana taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygınlaşmasının yanı sıra ABD'de destek paketi ve İngiltere'de ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması ile 2020'nin son haftasında küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi, ekonomik destek paketindeki nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı 134'e karşı 275 oyla kabul ederken, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma, dün AB Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan, İngiltere ile Türkiye'nin de Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) bugün imzalaması bekleniyor.

İngiltere ile Türkiye arasında imzalanacak STA'nın etkisiyle BIST 100 endeksinde rekorların devam ettiğini belirten analistler, bugün konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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