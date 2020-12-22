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Ekonomi Borsa rekor seviyeyi gördü
Ekonomi

Borsa rekor seviyeyi gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:17:32 -
Borsa rekor seviyeyi gördü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,48 değer kazanarak günü 1.404,97 puandan tamamlarken, 1.410,82 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,30 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,97 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, 1.410,82 puanla rekor seviyeyi gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

ABD'deki destek paketine ilişkin beklentilerin şimdiye kadar piyasaları desteklediğini ifade eden analistler, gerçekleşen beklenti sonrası gözlerin ekonomik aktiviteye ilişkin veri ve haberlere çevrileceğini aktardı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, tüketici güven endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın direnç konumuna geldiğini, 1.350 ve 1.320 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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