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Borsa piyasaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,87 yükselişle 90.683,46 puandan başladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:28
Borsa piyasaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100endeksi, 785,79 puan ve yüzde 0,87 değer kazancıyla 90.683,46 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla değer kazanan yüzde 2,01 ile tekstil deri oldu.

Cuma günü, dünya borsalarındaki pozitif seyir ve 3 günlük sert düşüşün ardından 91.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 89.897,67 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı iş gücü istatistikleri, bütçe gerçekleşmesi ve Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma günkü not değerlendirmesinin yansımalarının, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD perakende satışlar verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek seviyeleri olduğunu ifade eden analistler, 91.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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