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Borsa piyasaya yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, 256,89 puan artarak 109.860,89 puandan açıldı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:14
Borsa piyasaya yükselişle başladı

Borsaİstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,23 artışla 109.860,89 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 256,89 puan ve yüzde 0,23 artışla 109.860,89 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,56 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Cuma günü negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 109.604 puandan tamamlamıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu koalisyonun, 14 Nisan'da Suriye'de beklenen askeri operasyonu gerçekleştirmesi sonrasında ABD-Rusya gerilimine ilişkin haberler yatırımcıların odağına yerleşti. ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağı haberlerinin ardından Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1,2 değer kaybetti.

Analistler, bu hafta Suriye'ye ilişkin gelişmeler, ABD-Rusya gerilimi, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilgili raporu ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 106.000-112.500 bandına yerleştiğini, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.

AA Finans'ın bugün açıklanacak sanayi üretimi verilerine ilişkin düzenlediği ankete katılan ekonomistler, şubatta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,8 artacağını tahmin ediyor. Şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 8,6 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,8 azalacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 12 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise aylık bazda yüzde 0,8 azalmıştı

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 10:14
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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