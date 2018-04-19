Borsa piyasaya yatay başladı

Borsaİstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 artışla 112.111,56 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 12,55 puan ve yüzde 0,01 artışla 112.111,56 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,27 ile inşaat oldu.

Dün, günün ilk yarısında negatif seyreden piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçime ilişkin açıklamasının ardından pozitife döndü. BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,08 değer kazanarak günü 112.000 puanın hemen üzerinde tamamlamıştı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasının planlandığına ilişkin açıklamasının ardından erken seçimin olup olmayacağı ve tarihine ilişkin belirsizliğin ortadan kalktığına dikkati çekti.

Belirsizliğin ortadan kalkması ile önceki gün küresel piyasalardan negatif ayrışan yurt içi piyasaların aradaki farkı kapattığını vurgulayan analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise Fed üyelerinin konuşmaları ve açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, BIST 100 endeksinin 112.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda sonraki hedeflerinin 113.400 ve 115.000 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın ise destek konumuna gelebileceğini söyledi.