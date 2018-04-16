Borsa piyasanın ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,16 artışla 110.880,20 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.276,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,58, holding endeksi de yüzde 0,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,71 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Haftaya yükselişle başlayan ve açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentileri aşmasıyla 111.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, 110.700-111.000 bandında dengelendi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 105,5'e çıktı. Ekonomistlerin, arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 8,8 seviyesindeydi.

Analistler, öğleden ABD'de başta perakende satışlar olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 106.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.