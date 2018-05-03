Borsa piyasanın ilk yarısında yatay seyretti

Borsaİstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 artışla 104.806,96 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 81,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,44 geriledi.

Açıklanan enflasyon verisinin nisanda yüzde 1,87 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından 103.917,98 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının telafi ederek günün ilk yarısında 104.500-105.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 ve 101.500 seviyelerinin destek, 106.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, enflasyonun nisanda yıllık yüzde 10,85'e çıkması sonrası Türk lirası varlıkların değer kaybettiğini söyledi. Veri sonrası dolar/TL 4,2145 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini, avro/TL'de 5,0534'ü gördü. Saat 13.00 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4,1870'ten, avro/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 5,0275'ten, sterlin/TL de yüzde 0,6 primle 5,7050'den işlem görüyor. Dün yüzde 14,29 seviyesinde bulunan 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 14,61'e yükseldi.