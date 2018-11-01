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Borsa, piayasaya yatay başladı

Borsada BIST 100 endeksi, piyasaya yüzde 0,06 değer kazancıyla 90.253,58 puandan başladı.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:26
Borsa, piayasaya yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 52,87 puan ve yüzde 0,06 artışla 90.253,58 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi de yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,72 ile ticaret oldu.

Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çeşitli sektörlere ilişkin vergi indirimlerini açıklamasından bulduğu destekle 92.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla kazançlarının neredeyse tamamını geri verdi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 primle 90.200,71 puandan tamamladı.

Analistler, özellikle konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörüne ilişkin vergi indirimlerinin borsada sektör ve hisse bazlı hareketlere neden olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile İngiltere Merkez Banka'sının faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.000 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 10:26
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