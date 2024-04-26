Borsa mı altın mı? İslam Memiş'ten sürpriz 'sert satış' uyarısı!

Finansal analist İslam Memiş, "Küresel borsalarda sert bir satış dalgası yaşanırsa Borsa İstanbul 100 endeksi de burada nasibini alır" uyarısı yaptı, altınla ilgili pozisyonunu açıkladı.

Bu hafta TCMB'nin faiz kararına odaklandık. Yılın 4. toplantısında sürpriz olmadı ve faizlerde değişikliğe gidilmedi. Yabancı şirketler TCMB'nin son 1 yıldır toplantılarında neler yapacaklarına dair açıklamalarda bulunuyorlar. Ne hikmetse hepsi isabetli. Yabancı kuruluşların sürprizlere karşı 12'den vurması raporları kafalarda soru işaretlerine neden oluyor.

İçeride sürpriz olarak nitelendirilen her şey, yabancı kuruluşlara bildiriliyor. Metinde yine son açıklanan enflasyon rakamının beklenti üzerinde olduğunu ifade etmişler. Bozulma olursa faiz artırım sinyali de vermişler. TCMB, sanırım diğer merkez bankalarını takip etmeyi sürdürecek.

Faiz kararının piyasalara etkisi de olmadı. Beklentiler önceden satın alınmıştı. Borsa İstanbul 9706 puanda. Hafif satıcılı. Zaman zaman 9700 altına sarkıyor. Bankacılık hisselerinde değer kaybı vardı. 9700 üzerinde tutunması oldukça önemli.

Küresel borsalarda sert bir satış dalgası yaşanırsa Borsa İstanbul 100 endeksi de burada nasibini alır. Biz borsadan çıkıp gümüşe geçmiştik. 9000 puan altına sarkmadan elimizdeki gümüşle borsaya girmeyi düşünmüyoruz.

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Dolar TL kuru 32.51 lirada. Burada stabil bir durum var. Sakin. Yükseliş hızı kesildi dolar TL'de. Bu hafta ilginç şeyler oluyordu. Normalde Kapalıçarşı'da 1 lira daha yüksekti kurlar ama bu hafta 10 kuruş daha düşük. Resmi kur daha pahalı oldu.

Bakalım bu gelişmeler bize neyi gösterecek. Dövizde düşüş beklentisi olan varsa, benim kişisel olarak düşüş beklentimin olmadığını ifade ediyorum. Euro/dolar paritesi bizim için önemliydi.

1.08'i bekliyorduk, buradan yeni pozisyon alabiliriz. Yükseliş beklentimizde bozulma yok ama Fed'in faiz artırımları temmuz değil de aralığa ötelenirse pariteyle ilgili farklı alımlar yapabiliriz.

Aslında piyasalar 1 Mayıs'ı bekliyor. Dar bant aralığında vakit geçiriyorlar. Oyalanan bir trend olacak demiştim. Ons altın 2334 dolar seviyesinde. 0.82 puanlık yükseliş var. Yüzde 1 yükseliş var. Diğer videolarımda da 2300 dolar güçlü destek, 2300 aşağı kırılırsa 2280 destek seviyesi var.

2295 dolara kadar geriledi, buradan tekrar yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. 2280-2380 dolar aralığı 1 Mayıs'a kadar odaklandığımız seviye. Bu aralıklar geçerli hala ons altında. Orta ve uzun vadede 2600 ile ilgili beklentimizde değişiklik yok.

Gram altın TL fiyatı 23 Nisan'da 2500'den pozisyonumu kapattım ama aşağıda 2450 lira ile ilgili düşüş riski var dedim. Ben 2700'den 2500'e gerileyen gram altın olduğu için olmuş bir şeyi satın aldım. 2498 liraya kadar sarkan bir gram altın oldu. Yükseliş yönlü beklentim devam ettiği için alım yapılması yönünde uyarılarım vardı.

Şu anda 2520 lira gram altın TL fiyatı. Takip ettiğimiz seviye 2550 lira, 2560 lira direnci olacak. Fed'e kadar takip ettiğim bant aralığı 2500-2600 lira aralığı. Gram altın tarafında 23 Nisan'da 2500'den pozisyonumu kapattım. Fiziki alım yapanlar aldı. Ben düşüşlerin kalıcı olmayacağını sık sık ifade ediyorum.

Ons gümüş 27.39 dolarda. Burada da yüzde 1'e yakın yükseliş var. 26.50 doları takip etmiştik, 27 dolardan toparlandı.

Yine ucuz olduğunu, altından daha ucuz olduğunu da ifade ettim. Gümüşün gramı 28.64 lirada. Burada da 32 lira beklentimizde. Düşük kalmaya devam ediyor."