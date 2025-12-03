Borsa manipülasyonunda yeni gelişme! Eski futbolcu Gökhan Gönül'e ev hapsi cezası
Borsa manipülasyon soruşturmasında eski futbolcu Gökhan Gönül’e ev hapsi cezası verildi.
BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi.
Adliyeye sevk edilen diğer 10 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.