Borsa İstanbul’un yeni başkanı belli oldu

Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul'un yeni başkanı oldu.

Prof.Dr. Erişah Arıcan, 12 Eylül 2018 itibariyle yapısı değişen ve başkanlığını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kuruluna atanmıştı. 2006 yılından buyana Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüten Arıcan bir dönem Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliği de yapmıştı. Arıcan aynı zamanda Borsa İstanbul’un yönetim kurulundaydı.