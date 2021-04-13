Borsa İstanbul’dan yatırımcılara kritik uyarı

Videoda yeni yatırımcı sayısının her geçen gün arttığı belirtilerek, hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yılın geride kaldığı anımsatıldı.

Daha da büyüdü

Videoda “Daha da büyüdük. Her bir yatırımcımızın sermaye piyasalarıyla finansal okuryazarlığını destekleyen çalışmalara imza attık. Peki, yatırımcı sayısına paralel olarak sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonların da arttığını biliyor muydunuz” denildi. Yatırımcılara şu uyarılar yapıldı: “Paylaşımda bulunanın kim olduğunu iyi araştırmalısınız. Gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olmalısınız. Gelinen aşamada ‘tüyo’ olarak geçen ve doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmemelisiniz. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ile yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.”

Videolar yayınladık

Videoda ilaveten şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medya ağlarında yatırımcıları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve potansiyel tehlikelere karşı farkındalık oluşturmak için finansal okuryazarlığı arttıracak webinar eğitimleri ile rehber mahiyetinde sunulan animasyon videoları yayınladık.”