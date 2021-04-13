  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa İstanbul’dan yatırımcılara kritik uyarı
Ekonomi

Borsa İstanbul’dan yatırımcılara kritik uyarı

Borsa İstanbul AŞ tarafından Twitter’dan paylaşılan videoyla yatırımcılara “Doğru ve güvenilir bilgiden şaşmayın, sosyal medya tuzaklarına düşmeyin” ikazında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 13:25:00 -
Borsa İstanbul’dan yatırımcılara kritik uyarı

Videoda yeni yatırımcı sayısının her geçen gün arttığı belirtilerek, hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yılın geride kaldığı anımsatıldı.

Daha da büyüdü

Videoda “Daha da büyüdük. Her bir yatırımcımızın sermaye piyasalarıyla finansal okuryazarlığını destekleyen çalışmalara imza attık. Peki, yatırımcı sayısına paralel olarak sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonların da arttığını biliyor muydunuz” denildi. Yatırımcılara şu uyarılar yapıldı: “Paylaşımda bulunanın kim olduğunu iyi araştırmalısınız. Gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olmalısınız. Gelinen aşamada ‘tüyo’ olarak geçen ve doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmemelisiniz. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ile yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.”

Videolar yayınladık

Videoda ilaveten şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medya ağlarında yatırımcıları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve potansiyel tehlikelere karşı farkındalık oluşturmak için finansal okuryazarlığı arttıracak webinar eğitimleri ile rehber mahiyetinde sunulan animasyon videoları yayınladık.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve Nagehan Alçı birbirine düştü: O nasıl bir üslup!
Gündem

İmamoğlu ve Nagehan Alçı birbirine düştü: O nasıl bir üslup!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ihalesine girecek firma sahiplerini tehdit ettiği sözlerine Nagehan Alçı verip veriştir..
Lavrov'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' uyarısı! Cevap Alabarda'dan geldi: Buna bıyık altından gülerler
Gündem

Lavrov'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' uyarısı! Cevap Alabarda'dan geldi: Buna bıyık altından gülerler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği SİHA'larla ilgili küstah bir açıklamada bulundu. Strateji Uzmanı Yusuf ..
Tüm Türkiye nefesini tuttu bunu bekliyor! Erdoğan açıklayacak
Gündem

Tüm Türkiye nefesini tuttu bunu bekliyor! Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin en önemli maddesi koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında Ramazan ayında..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay