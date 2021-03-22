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Ekonomi Borsa İstanbul'dan yatırım kuruluşları ve yatırımcılara uyarı
Ekonomi

Borsa İstanbul'dan yatırım kuruluşları ve yatırımcılara uyarı

Borsa İstanbul AŞ, yatırım kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 12:58:00 -
Borsa İstanbul'dan yatırım kuruluşları ve yatırımcılara uyarı

Borsa İstanbul AŞ, yatırım kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi uyarısında bulunarak, "Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, piyasaların etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen borsa piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin gözetim faaliyeti kapsamında anlık ve sürekli olarak izlendiği vurgulandı.

Yatırım kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin önemle rica edildiği aktarılan açıklamada, "Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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