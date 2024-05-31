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Ekonomi Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı!
Ekonomi

Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı!

Yeniakit Publisher
2024-05-31 09:58:00 -
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 2 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 2 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 2 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Birikim Varlık Yönetim (#BRKVY.E) payı 31/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/06/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

İhlas Ev Aletleri (#IHEVA.E) payında 31/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/06/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.
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