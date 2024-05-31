Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı!
BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 2 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu
BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 2 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu
Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 2 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.
BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Birikim Varlık Yönetim (#BRKVY.E) payı 31/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/06/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.
İhlas Ev Aletleri (#IHEVA.E) payında 31/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/06/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO