Borsa İstanbul'da tarihi zirve!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle 8.993,12 puandan başladı. Endeks, bugünkü işlemlerde tarihinde ilk kez 9000 puanı aştı ve gün içi zirvesini 9016 puana taşıdı.

Küresel piyasalarda bilanço dönemi iyimserliği etkili olmayı sürdürüyor. Yurt içine baktığımızda ise dün dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, perşembe gününü yüzde 1,21 değer kazancıyla 8.949,79 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi ise 8.990,37 puana taşıdı.

Borsa güne rekorla başladı

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,33 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak rekor seviye olan 8.993,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile finansal kiralama faktoring olurken, tek kaybettiren yüzde 0,11 ile sigorta oldu.

BORSADA İLK KEZ 9000 PUAN AŞILDI

Dün TCMB yeni başkanı Fatih Karahan'ın gerçekleştirdiği yılın ilk Enflasyon Raporu sunumu ve başkan yardımcılarının mesajları borsaya pozitif yansıdı ve BIST 100 endeksi tarihinde ilk kez 9000 puanı geçti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.140 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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KÜRESEL PİYASALAR

ABD

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene alacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, dünya genelinde açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının beklentileri aşması hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırıyor. Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak yaklaşık son iki yılın en yüksek seviyesine çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

AVRUPA

Avrupa borsalarına dün İngiltere hariç pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Almanya'da nihai enflasyon verilerine çevrildi. Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 azalış kaydederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

ASYA

Asya pay piyasalarında karışık seyir öne çıkarken, Çin ve Güney Kore borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti. Hong Kong'da borsalar yeni yıl tatili nedeniyle yarım gün işlem gördü.

PARA PİYASASI

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 30,6830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 33,0740'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 primle 38,7810'dan satılıyor.

KRİPTO PARALAR

Bitcoin bugün saat 10:00 itibarıyla 46.170 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum 2448, BNB 322, Solana 104 dolar civarında işlem görüyor.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Dün 81,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 81,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,21 dolardan alıcı buldu.

ALTIN

Altının gramı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 2 bin 6 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 360 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor.