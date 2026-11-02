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Ekonomi Borsa İstanbul'da tarihi şahlanış! BIST 100 endeksi rekor seviyelere göz dikip günü coşkuyla kapattı!
Ekonomi

Borsa İstanbul'da tarihi şahlanış! BIST 100 endeksi rekor seviyelere göz dikip günü coşkuyla kapattı!

Yeniakit Publisher
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Borsa İstanbul'da tarihi şahlanış! BIST 100 endeksi rekor seviyelere göz dikip günü coşkuyla kapattı!

Gün içerisinde 10.620 puana kadar gerileyerek yatırımcısının nefesini kesen Borsa İstanbul (BIST 100), küresel piyasalardan esen olumlu havanın ve güçlü alımların etkisiyle muazzam bir geri dönüşe imza attı. Günü yüzde 1,88'lik devasa bir değer kazancıyla 10.961,67 puandan tamamlayan borsada, toplam işlem hacmi ise 112,8 milyar lira gibi rekor bir seviyeye ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,88 değer kazanarak 10.961,67 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 202,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 112,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,24, holding endeksi yüzde 2,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,80 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,87 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-İran anlaşmasına yönelik umutlarla petrol fiyatlarının sert gerilemesi ve teknoloji hisselerindeki toparlanma risk iştahını desteklerken, ABD'de devam eden seçim sürecine ve yapay zeka yatırımlarının karlılığına ilişkin endişeler nedeniyle temkinli bir seyir izleniyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 10.620 puana kadar gerilemesinin ardından küresel piyasalara paralel gelen alımların etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyonun, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. 

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