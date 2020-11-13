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Ekonomi Borsa İstanbul'da rekor kapanış!
Ekonomi

Borsa İstanbul'da rekor kapanış!

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 yükselişle 1.291 puandan kapattı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 21:02:00 -
Borsa İstanbul'da rekor kapanış!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,54 değer kazanarak günü 1.291,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi yüzde 2,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 3,85 ile metal, eşya, makina, tek kaybettiren ise yüzde 1,81 ile ulaştırma oldu.

Sanayi üretimi verisinin eylülde beklentileri aşmasının ardından yükselişini hızlandırarak 1.292,83 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 1.291,29 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin de pay piyasalarını desteklediğini belirterek, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Çin'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası düşüşlerde 1.240 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

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