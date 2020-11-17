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Ekonomi Borsa İstanbul’da gong yatırımcılar için çaldı
Ekonomi

Borsa İstanbul’da gong yatırımcılar için çaldı

16-21 Kasım’da gerçekleşecek Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul’daki gong töreniyle başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:02:00 -
Borsa İstanbul’da gong yatırımcılar için çaldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğiyle düzenlenen açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi’ni 2022’nin ikinci yarısında tamamlayacaklarını belirterek, “Şirketleri ve kurumları 2022’nin ikinci yarısından itibaren İstanbul Finans Merkezi’ne bekliyoruz” dedi.

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