Borsa İstanbul’da gong Empa Elektronik için çaldı!

Uzay, havacılık ve savunma sanayi başta olmak üzere endüstriyel elektronikten e-mobiliteye, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden akıllı enerji ve LED’li aydınlatmaya kadar geniş bir alanda kapsamlı teknolojik çözüm tedarik hizmeti sunan Empa Elektronik, Borsa İstanbul’da çalan ilk gongla sermaye piyasalarına adım attı. Halk Yatırım liderliğinde 19-20 Şubat tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan şirket, 26 Şubat 2026 itibarıyla, EMPAE koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

Empa Elektronik’in gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Empa Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Vural Akman, Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel, Empa Elektronik COO’su Volkan Akbıyık, Empa Elektronik Mali ve İdari İşler Direktörü Özer Filiz, Halk Yatırım Genel Müdürü Şafak Akdaş, Empa Elektronik çalışanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Empa, başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda farklı teknoloji çözümleri geliştiren çok değerli köklü bir şirketimizdir. Küresel tedarik zincirleri dünyada yeniden şekillenirken, Empa, yerli üretim kapasitesini artırmakta ve ülkemizin stratejik projelerinde sorumluluk almaktadır. Bugün ise Empa Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle büyümesini daha sağlıklı gerçekleştirecektir. Bu vesileyle, şirketimizin halka arz sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Empa’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

“Türkiye’nin teknolojik gelişimine duyulan inancın hikâyesi”

Empa Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Vural Akman, Empa Elektronik’in hikâyesinin yalnızca ticari bir başarı hikâyesi değil, aynı zamanda Türkiye’nin teknolojik gelişimine duyulan güçlü bir inancın hikâyesi olduğunu söyledi. Küçük ama kararlı adımlarla başlayan bu yolculuğun bugün savunma sanayinden uzay ve havacılığa, e-mobiliteden endüstriyel elektroniğe, akıllı enerji çözümlerinden tüketici elektroniğine kadar geniş bir alana uzandığını kaydeden Akman, “Yıllar boyunca biz sadece ürün tedarik etmedik. Mühendislerimizin bilgisiyle, sahadaki teknik desteğimizle, Ar-Ge gücümüzle Türkiye’nin teknolojik gelişimine omuz verdik” dedi. Yer aldıkları her projede, Türkiye’nin geleceğine katkı sunmanın sorumluluğunu hissettiklerini vurgulayan Akman “Bugün burada çalacağımız gong, bizim için yalnızca bir finansal dönüm noktası değil, aynı zamanda mühendisliğe duyduğumuz saygının, ekip çalışmasına olan inancımızın ve ülkemizin teknolojik gelişimine öncü olma kararlılığımızın simgesidir” diye konuştu.

“Halka arz zor ama değerli bir yolculuk”

Halka arzın büyük titizlik ve disiplin gerektiren bir süreç olduğunu vurgulayan Akman, şunları söyledi: “Aynı zamanda kurum olarak bize önemli kazanımlar sağlayan değerli bir yolculuk olan bu adım, kurumsal yapımızı daha da güçlendirirken yeni yatırımlarımızın ve uluslararası adımlarımızın önünü açacak güçlü bir finansal zemin oluşturdu. Bundan sonraki dönemde yeni ortaklarımızla birlikte büyümeyi sürdürürken ülke ekonomisine, istihdamına, teknolojik gelişimine ve vizyon projelerine sağladığımız katkıyı daha yukarı taşımakta kararlıyız. Bu yolda bize inanan, geleceğimizi paylaşan tüm yatırımcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum.”

“Büyüme yolculuğumuzu yatırımcılarımızla sürdüreceğiz”

Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel de sağladığı ürün ve hizmetlerle bugüne kadar uzayda, havada, karada, denizde, yollarda, evlerde ve hayatın her alanında var olan Empa Elektronik’in bu günden sonra sermaye piyasalarında da olacağını söyledi. Sarpel, “Artık Borsa İstanbul’da, Türkiye’nin en seçkin şirketleri arasında da yerimizi aldık” açıklamasında bulundu.

Bu önemli adımın, Empa Elektronik’in yıllara yayılan istikrarlı büyümesinin ve teknolojiye olan bağlılığının sermaye piyasalarıyla buluştuğu yeni bir başlangıcı temsil ettiğini vurgulayan Sarpel, şunları söyledi: “Halka arzımız, finansal yapımızı güçlendirmenin ötesinde şeffaflık, kurumsal yönetim ve sürdürülebilir büyüme konularındaki kararlılığımızı da pekiştirdi. Artık hedeflerimizi daha geniş bir yatırımcı kitlesiyle paylaşacak, büyüme yolculuğumuzu birlikte sürdüreceğiz. Ülkemizin teknoloji ekosistemine katkı sağlamaya, nitelikli istihdam yaratmaya, stratejik sektörlerin güvenilir teknoloji tedarikçisi ve çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.”