Borsa İstanbul’da gong Borlease Otomotiv için çaldı

Borlease Otomotiv, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Ziraat Yatırım Menkul Değerler ve Yatırım Finansman Menkul Değerler'in eş liderliğinde halka arz sürecini tamamladıktan sonra, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Borlease Otomotiv için Borsa İstanbul'da düzenlenen halka arz törenine Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borlease Otomotiv AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, TSKB Sermaye Piyasaları Bölüm Başkanı ve Yatırım Finansman Yönetim Kurulu üyesi Onur Aksoy katıldı.

Korkmaz Ergun, konuşmasında, Bor Holding'in bünyesindeki otomotiv, sigorta, teknoloji ve enerji iş grupları ile etkin bir sinerji oluşturduğunu belirtti.

Bu sinerjinin verdiği güçle, Borlease Otomotiv'in sektörünün önemli markalardan biri haline geldiğini aktaran Ergun, "Borlease Otomotiv bugün ise Borsamızda işlem görmeye başlayarak, bu sinerjinin yanı sıra, yeni ortaklarının da kattığı güçle hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır. Bu başarılı halka arzdan dolayı, emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına ve aracı kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Borlease Otomotive Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." ifadesini kullandı.

Onur Aksoy da TSKB liderliğinde, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde 11-12-13 Ekim'de gerçekleştirilen halka arza 4 milyon 301 bin 297 yatırımcıdan yaklaşık 4,5 kat talep geldiğini söyledi.

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Bu yatırımcı sayısıyla yeni bir rekora imza atıldığına işaret eden Aksoy, "Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 8 milyonu aştığı haftada, halihazırda mevcut iki yatırımcıdan biri Borlease Otomotiv hissesi sahibi oldu. Üst düzey operasyonel kabiliyete ve büyük bir stratejik vizyona sahip, Sixt gibi alanında dünyanın en prestijli markasını bünyesinde bulunduran ve sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Borlease'in Borsa İstanbul'a gelmesinden dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"4,3 milyonu aşan tarihi talep sayısı ile tüm zamanların rekorunu kırdı"

Özgür Cem Hancan ise 10 yıl gibi bir sürede elde ettikleri otomotiv, sigorta, enerji ve teknoloji gibi alanlara yayılan başarılarını, halka arz gibi çok önemli bir kazanım ile taçlandırdıklarını ifade etti.

Borlease Otomotiv'in, 10 yıla sığdırdığı başarıları çok daha ileri taşıyacağına inanan, büyüttüğü hedeflerine ulaşmada gücüne güç katacak yatırımcılarla yepyeni bir yolculuğa çıktıklarını belirten Hancan, şunları kaydetti:

"Gururluyuz, çünkü 10 sene gibi kısa bir süre içerisinde firmamızı böylesine önemli bir seviyeye taşıyabildik. Gururluyuz, çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılında Borlease markasını ülkemiz için önemli bir değer haline getirebildik. Pandemiye, sektördeki maliyet artışlarına, daralmalara, otomobilin yatırım aracı haline geldiği süreçlere rağmen büyüklüğünü de karlılığını da artıran bir marka olduk.

2013 yılında Borlease ile başlayan, 2019 yılında Sixt Rent A Car ile genişleyen hizmetlerimizde sektör bilinirliği, araç kapasitesi, hizmet kalitesi en yüksek ve en çok tercih edilen firmalardan biri haline geldik. Filomuz 8 bin araca yaklaştı. Tüm bu başarıları ekip arkadaşlarıma, alanında her biri büyük tecrübeye sahip, özverili Borlease Otomotiv ailesine borçluyuz. Şimdi yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu ekibe inanan, Borlease'in hikayesine, vizyonuna güvenen yatırımcılarımızla yepyeni ufuklara yelken açıyoruz. Sorumluluğumuz büyük. Çünkü bu hikayeye inanan yatırımcılarımız Türkiye’nin en yüksek katılımcı sayısı ile halka arzımızı rekora taşıdı.

Borlease Otomotiv AŞ'nin halka arzı, yaklaşık 4,3 milyonu aşan tarihi talep sayısı ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye nüfusunun yüzde 5'inden fazlası Borlease ailesinin parçası olmak için düğmeye bastı. Aktif borsa yatırıcılarının yaklaşık yarısının ilgisini çeken halka arz 2023 yılında sermaye piyasalarına damgasını vuran halka arzların başında yer aldı. Borlease Otomotiv AŞ halka arzı rekor kırdığı 4 milyon 301 bin 297 olan katılımcı sayısının yanında, hisse dağıtımının yapıldığı 4 milyon 222 bin 601 yatırımcı sayısı ile de en fazla yatırımcıya ulaşan hisse olma unvanını elde etti."