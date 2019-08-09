Borsa İstanbul’a yeni enerji! Türkiye’de yatırımlarının tamamı güneş enerjisi sektöründe olan tek şirket konumundaki Naturel Enerji, 70 milyon liralık büyüklüğe sahip 12 milyon hissesini halka arz etti.

Türkiye’de yatırımlarının tamamı güneş enerjisi sektöründe olan tek şirket konumundaki Naturel Enerji, 70 milyon liralık büyüklüğe sahip 12 milyon hissesini halka arz etti. Naturel Enerji’nin kuruluşunun 10’uncu yılında gerçekleştirdiği halka arzı vesilesiyle düzenlenen gong törenine, Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Şen, Naturel Enerji Genel Müdürü Cem Göçmen ve çok sayıda davetli katıldı. Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şen, “Yatırımlarının tamamı güneş enerjisi olan ve halka açılan ilk şirket olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Güneş sektöründe yatırımlarımıza daha da hız vereceğiz” dedi.

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