Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı: Önlemi aldığını duyurdu... Bugün düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi, Beyaz Filo Oto Kiralama ve Marshall Boya ve Vernik Sanayi olmak üzere üç hissenin paylarına 13 Haziran tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Borsa düştü!

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BANVT.E, BEYAZ.E ve MRSHL.E payları 14/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/06/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

Borsa İstanbul Günü Düşüşle Tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,86, holding endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti.

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Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,29 ile orman kağıt basım oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 544 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon dolarlık fazla oluştu.

Yıllıklandırılmış cari açık ise martta 31,2 milyar dolara gerilerken, Mayıs 2023'ten bu yana yıllıklandırılmış cari açıktaki iyileşme 25,8 milyar dolara ulaştı.