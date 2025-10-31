Borsa İstanbul kazandırdı

  • İSTANBUL
Borsa günü yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 10.971,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 134,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 148,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,96 ile turizm oldu.

Küresel piyasalardaki fiyatlamalarda önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları etkili olurken, BIST 100 endeksi bankacılık endeksi öncülüğünde günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolara, ithalatı yüzde 8,7 yükselerek 29 milyar 479 milyon dolara ulaştı.

Bununla birlikte bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "Son döneme ait veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna işaret etmektedir" ifadesine yer verildi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon ve enflasyon raporu başta olmak üzere imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), dış ticaret dengesi ve hazine nakit dengesi verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI, İngiltere Merkez Bankasının (BOE) faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de ADP özel sektör istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak kamu kurumlarına ait verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu arada AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69, 2025 sonu enflasyon beklentileri ise yüzde 31,93 oldu.

