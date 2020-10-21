Borsa İstanbul 8,5 ay sonra rekor tazeledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,54 ile KOBİ Sanayi oldu.

Dün 1.210,41 puanla 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, bugün bu rekoru 1.211,51 puana taşıdı ve 6 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD'de teşvik paketi belirsizliğinin sürmesine karşın görüşmelerin devam edecek olmasının risk iştahını artırdığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin hareketlenen haber akışının da olumlu havayı desteklediğini söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güveni, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.8071 lira ve en yüksek 7.8826 lirayı gördükten sonra, 7.81 – 7.82 lira aralığında,

- euro en düşük 9.2700 lira ve en yüksek 9.3393 lirayı gördükten sonra, 9.28 – 9.29 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.1636 lira ve en yüksek 10.3065 lirayı gördükten sonra 10.27 – 10.28 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.18216 - 1.18806 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18607 düzeyindeydi.

- Altının onsu 1921,09 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.921,09 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 artışla 484 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8125 lira, satışta 7,8438 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8706 lira, satışta 7,9021 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,47'den, bileşik getirisi de yüzde 13,92'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1867, sterlin/dolar paritesi 1,3145, dolar/yen paritesi de 104,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,10 azalışla 42,09 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 787 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 485,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 485,80 liradan, 3 bin 200 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 221 liradan, 443 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447 liradan, 3 bin 127 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 147 liradan, bin 564 liradan alınan Yarım Ziynet bin 574 liradan ve 782 liradan alınan Çeyrek Ziynet 787 liradan satıldı.